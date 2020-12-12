Эксперто том, как мобильные приложения отслеживают и продают данные о пользователях





Суть в том, что слежку обычно осуществляют практически все приложения. Речь касается геолокации и истории поиска.

Черток говорит о том, что владельцы смартфонов сами дают мобильным приложениям доступ к камере, микрофону и сообщениям.

В результате, доступ к микрофону позволяет вести анализ записи на мощных серверах. Дальше эти данные продают за большие деньги.

Чтобы смартфон меньше раскрывал информации о лице, необходимо,чтобы человек отключил мобильный интернет, wi-fi и bluetooth.

Однако при каждом включении гаджет отсылает данные.

Черток говорит о том, что отметил, что в эпоху всеобщей цифровизации нет приватности. Сейчас даже кнопочные телефоны отслеживаются.

Текст: Т. Сокот



