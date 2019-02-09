Геологической служба США о землетрясении возле курильского острова Кунашир

Около курильского острова Кунашир сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,0. Эта инормация принадлежит представите лям Геологической службы США.



Что касается эпицентра землетрясения, он расположился на глубине более 112 км.

Несколько слов о подземных толчках. Их зафиксировали сегодня в 02:24 UTC (05:24 мск).

Напомним, что в октябре 2018 года говорилось о землетрясении, магнитуда которого составила 4,7 и оно произошло в районе Курильских островов.

Текст: Т. Сокот



