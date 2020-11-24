О том, что два землетрясения специалисты зафиксировали у Южно-курильских островов









Что касается первого землетрясения, то его магнитуда составила 4,7. Оно было зарегистрировано в 03:43 по сахалинскому времени (19:43 мск), понедельник. Его эпицентр расположился в 158 км ближе на восток от о. Итуруп и находился на глубине 48 км.





Уже приблизительно через два часа в том же районе зафиксировали еще одно землетрясение. Его магнитуда была 4,6 и он находился на той же глубине.





Что касается жителей населённых пунктов островов, то они толчки не ощущали.





Об угрозе цунами не объявляли.





Текст: Т. Сокот



