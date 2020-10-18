Брексит: что такое австралийский вариант или проверка в реальных условиях





Великобритания сейчас находится в переходном периоде с ЕС до 31 декабря 2020 года. Это означает, что она по-прежнему соблюдает правила ЕС, поэтому торговля остается прежней. Переход должен был дать обеим сторонам немного времени для переговоров по будущему торговому соглашению.

Но если к концу года торговой сделки не будет, Великобритания автоматически вернется к правилам Всемирной торговой организации (ВТО).

Правительство теперь называет этот исход без сделки «сделкой в австралийском стиле» (Австралия торгует с ЕС в основном по правилам ВТО).

Борис Джонсон заявил 16 октября: «Мы должны подготовиться к 1 января с договоренностями, больше похожими на австралийские».

Текст: Т. Сокот



