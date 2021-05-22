Израильско-палестинский конфликт: взгляды на мирные варианты в условиях перемирия в Газе





Поскольку Газа и Израиль выходят из 11-дневного конфликта, посредники стремятся укрепить перемирие и предотвратить дальнейшее насилие в долгосрочной перспективе.

Группа из Египта находилась в Израиле в субботу, а госсекретарь США Энтони Блинкен планирует посетить регион на следующей неделе.

И Израиль, и палестинская группировка боевиков ХАМАС одержали победу в последнем конфликте.

Убито более 250 человек, большинство из них в Газе.

Бои начались 10 мая после нескольких недель нарастания напряженности, кульминацией которой стали столкновения в Аль-Аксе, священном месте, почитаемом как мусульманами, так и евреями, в оккупированном Восточном Иерусалиме. ХАМАС начал ракетные обстрелы после того, как предупредил Израиль об уходе с этого места, вызвав ответные воздушные удары.

После объявления перемирия премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что снижение военной мощи ХАМАС путем бомбардировок с воздуха было «исключительным успехом». Он добавил: «Если ХАМАС думает, что мы потерпим дождь из ракет, это неправильно» и пообещал в ответ «новый уровень силы».

Условия перемирья неясны. Израиль просто заявил, что согласился на «взаимное и безоговорочное» прекращение боевых действий. Судя по всему, в этом замешаны Египет, Катар, США и ООН.

В субботу Совет Безопасности ООН опубликовал свое первое заявление по конфликту, в котором высоко оценил посредников и призвал к «полному соблюдению режима прекращения огня».

В субботу группы египетских посредников вели переговоры с правительством Израиля, а также с палестинскими лидерами как в Газе, так и на оккупированном Западном берегу.



