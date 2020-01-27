Бухари о воздушных ударах по бандитам

В субботу боевики убили 11 человек и похитили четырех женщин во время атак «от двери до двери».



Президент Бухари назвал повторные нападения бандитов "катастрофой".

Президент Бухари заявил, что воздушные налеты "остаются лучшим подходом, учитывая отсутствие моторизованных дорог в районах, которые постоянно подвергаются нападениям".

Воздушные удары будут поддерживать войска, уже развернутые на земле.

Нигерийские военно-воздушные силы уже создают заправочные станции в Минне, столице штата, для поддержки операций.

Ранее в этом месяце боевики убили шесть человек, ранили пятерых и похитили других в соседнем штате Кадуна.

Американские артисты отдали дань уважения американо-эритрейскому рэперу Нипси Хасслу, надев эритрейскую традиционную одежду во время премии Грэмми.

Певец Джон Легенд и танцоры были одеты в белый костюм хабеша-кэмис, а танцовщицы - в традиционные платья из зурии.

Дань началась с рэпа от Meek Mill, затем DJ Khaled продолжил петь с Джоном Легендом их песню, Higher, которую они сотрудничали с покойным Hussle.

Певец Кирк Франклин позже присоединился к ним.

Текст: Т. Сокот



