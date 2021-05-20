Смерть доктора Аймана Абу аль-Оуф - катастрофа: врачи из Газы оплакивают специалиста, погибшего в результате авиаудара





Врач, заведующий отделением в главной больнице палестинской территории, убит вместе с 12 членами его большой семьи.

Среди них были его мать и отец, его жена Рим, их 17-летний сын Тауфик и 12-летняя дочь Тала.

«Это действительно большая потеря не только для нас лично, потому что мы знали Аймана - это также потеря для его пациентов и студентов», - сказал доктор Гейт аль-Заанин, близкий друг и бывший коллега, проживающий в Канаде.

Д-р Абу аль-Уф курировал ответные меры больницы аш-Шифа на пандемию коронавируса

Абу аль-Уф руководил реакцией на пандемию. Он курировал лечение целой палаты людей с тяжелым Covid-19 в месте, где мало специалистов по респираторным заболеваниям. Он также обучал студентов двух местных медицинских школ.

«Чтобы получить кого-то столь же квалифицированного, как Айман, вам нужно как минимум 10-15 лет обучения», - сказал доктор Заанин, назвавший свою дочь Тала в честь дочери своего друга.

«Он посвятил свою жизнь помощи другим людям и лечению пациентов, а также обучению нашего нового поколения врачей. Я бы сказал, что он был самым добрым и сострадательным человеком, которого я когда-либо видел в своей жизни», - добавил он.

Доктор Абу аль-Оуф покинул больницу всего за час до забастовки, в результате которой его дом был разрушен на улице Аль-Вахда города Газа, вдоль которой расположены многоквартирные дома и магазины.

Израильские военные заявили, что они «нанесли удар по подземному военному сооружению», принадлежащему группировке боевиков ХАМАС, контролирующей сектор Газа, под улицей. «Подземные фундаменты рухнули, в результате чего гражданские дома над ними обрушились, что привело к непредвиденным жертвам».



