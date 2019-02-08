Снова подорожала нефть WTI подорожала

Обратим внимание на котировки западно-техасской нефти WTI. Они уже достигли отметки в пределах 55 долларов за баррель. Это рекордно е значение с 21 ноября.



Да, кстати, данные торгов следующие: если говорить о договоре на поставку нефти в марте месяце, то он подорожал на 1,64%, составив таким образом 55,12 доллара за бочку.

Посмотрим, как изменились в ходе торговой сессии котировки. Они повышались до 55,15 доллара за баррель.

Что касается сорта Brent, он тоже пользовался спросом у покупателей. Так, цена на эту смесь росла. Она изменилась на 1,17%, составив таким образом 62,24 доллара за баррель.

Текст: Т. Сокот



