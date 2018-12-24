В начале недели подорожала нефть

Так, сегодня ближе 10:01 мск увеличилась стоимость февральских фьючерсов на нефть, марка Brent. На лондонской бирже ICE Futures она увеличилась на 0,6%, составив, таким образом, $54,14 за баррель.



Обратим внимание на цены контрактов на нефть WTI, учитывая поставку в феврале. Они сегодня на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) повысилась в пределах 0,4%, составив $45,78 за баррель.

Согласно обнародованным итогам предыдущей недели, подешевела нефть марки Brent. Она изменилась на 11%.

Также опустились до минимума с сентября 2017 года цены на нефть WTI. В общем, она на прошлой неделе подешевела на 11%. Это оказалось худшей недельной динамикой с января 2016 года.

Текст: Т. Сокот



