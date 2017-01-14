Истребитель рухнул на взлетную полосу во время авиашоу в Таиланде
На военной аэродроме в городе Хатъяй (Таиланд) потерпел крушение истребитель «Jas 39C Gripe». Сообщается, что самолет разбился во время авиашоу, организованного в честь национального Дня детей.
Традиционно День детей в Таиланде празднуют во вторую
субботу января. Военный самолет, произведенный в Швеции, упал на взлетную
полосу при исполнении фигуры высшего пилотажа. Пилот машины погиб на месте
происшествия. Никто из зрителей авиашоу не пострадал.
Кстати, Таиланд – единственная в регионе страна, имеющая в
составе Военно-воздушных сил самолеты шведского производства. За последние годы
Бангкок купил 12 истребителей «Gripen» по 70 млн долларов каждый.
Премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча обратился к семье
погибшего летчика с соболезнованиями. Специалистам предстоит выяснить причины
трагического происшествия. Вероятнее всего, сам пилот совершил ошибку, исполняя
сложную фигуру в небе.
Текст: Е. Скобелева