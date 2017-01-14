Истребитель рухнул на взлетную полосу во время авиашоу в Таиланде

Традиционно День детей в Таиланде празднуют во вторую субботу января. Военный самолет, произведенный в Швеции, упал на взлетную полосу при исполнении фигуры высшего пилотажа. Пилот машины погиб на месте происшествия. Никто из зрителей авиашоу не пострадал.



Кстати, Таиланд – единственная в регионе страна, имеющая в составе Военно-воздушных сил самолеты шведского производства. За последние годы Бангкок купил 12 истребителей «Gripen» по 70 млн долларов каждый.

Премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча обратился к семье погибшего летчика с соболезнованиями. Специалистам предстоит выяснить причины трагического происшествия. Вероятнее всего, сам пилот совершил ошибку, исполняя сложную фигуру в небе.

Текст: Е. Скобелева