Безошибочные признаки токсичных людей: как распознать и противостоять им

Часто в жизни так бывает, что в вашей жизни встречаются токсичные люди. Такие обычно выводят вас из себя и вы ничего не можете поделать. Это нытики, предатели, молчуны, всезнайки, беcпомощные “чайники”. В любом случае, токсичные люди – это серьезная проблема окружающих. Их невозможно изменить, на них можно посмотреть только с другой стороны. Предлагаем вашему вниманию “дезинфицирующие” средства, которые помогут вам их обезвредить и психологию токсичного человека, а изменить человек может только самого себя.



Что же заставляют вас чувствовать токсичные люди и что вы можете с этим поделать?

Вы знаете токсичного человека? Даже если не сейчас, то в какой-то момент своей жизни вы обязательно столкнетесь с ему подобным. По крайней мере, работа с таким человеком окажется сложной и истощенной. На самом деле - это вызов вам. Что вы знаете о себе, что подталкивает вас к таким пределам общения. Вот некоторые черты, ознакомившись с которыми, вы сможете ориентироваться в столь сложных отношениях:

1. Токсичные люди манипулируют. Их образ действия - заставить людей делать то, что они хотят. Они отлично используют других людей, чтобы достичь своей цели. Забудьте, что вы хотите. Речь идет не о равенстве в отношениях - далеко не о нем. В таких отношениях особое место принадлежит ложи по мелочам. Такой моральный мошенник всегда идет до конца. Такая постоянная и вынужденная ложь необходима для того, чтобы токсичный человек смог поддержать определенный имидж.

2. Они субъективны. Держите глаза и уши открытыми для критики - о вас, о том, что вы сделали, и о том, чего вы не сделали. Это никогда не о них. Они будут лгать, если будут служить вам, критикуя всех и вся. Их рекомендации и советы тоже непрошенные. На что они способны – так это душить вас своим авторитетным мнением. Если вы все-таки находитесь рядом с ними, у вас всегда будет чувство вины, хотя для этого не будет никакой объективной причины.

3. Они не несут ответственности за свои чувства. Скорее, их чувства проецируются на вас. Если вы попытаетесь указать на это, они, вероятно, будут яростно защищать свою точку зрения и не будут нести никакой ответственности за все, что они делают.

4. Они не извиняются. Токсичные люди не видят причин, чтобы извиниться. Им характерно чувство театра. Зачастую их спектакли плохо срежисированы. Они считают, что это чужая ошибка. Во многих случаях, пытаясь наладить отношения, чтобы служить своим целям, они требуют от другого человека сочувствия и внимания, заявляя о статусе «жертвы».

5. Они непоследовательны. Трудно узнать, с кем вы в любой момент, потому что они часто не одни и те же люди. Они способны изменить свою перспективу, отношение и поведение в зависимости от того, что, по их мнению, нужно выполнить или чего они хотят добиться. Эти люди отлично знают, как быть добрым, когда хотят чего-то от вас.

6. “Разделяй и властвуй”. Этот принцип власти еще античного происхождения. Токсичный человек придерживается этой стратегии, чтобы сконцентрировать свою власть на группах, у которых индивидуально ее меньше. В такой способ токсичные люди заставляют вас проявлять к ним интерес и выбирать их, а не кого-то другого или что-то другое, а не то, что вы хотите. Со временем это превращается в динамику «разделяй и властвуй», в которой их единственный выбор, даже если вы требуете от вас отрезать другие содержательные отношения, чтобы их удовлетворить.

7. Они заставляют вас защищаться. У них есть трудности с определением некоторых вопросов, вероятно, потому, что они не заинтересованы в вашей точке зрения или пытаются достичь дружеского заключения. Помните, что они являются высшими манипуляторами: их тактика может включать в себя неопределенность и произвольность, а также отвлекать внимание участников дискуссии к тому, как вы обсуждаете проблему - ваш тон, ваши слова и т. Д. Они сосредоточены на проблемах, а не на решениях.

8. Они не заботятся, не поддерживают вас и не заинтересованы в том, что важно для вас. На самом деле, хорошие моменты в жизни, которые случаются с вами, отвлекают их внимание и мешают им сосредоточиться на своих собственных целях. Остерегайтесь людей, которые придираются к вам и ошибаются. Лояльность им чужда.

9. Токсичные люди часто заставляют вас исправлять их и их проблемы. Они хотят, чтобы вы жалели их и отвечали за то, что с ними происходит, так как в беде они всегда. Однако, их проблемы никогда не решаться, а вы почему-то вынуждены им помагать. Помогая справиться им с одним кризисом, будьте готовы к тому, что у них неизбежно появится другой. То, чего они действительно хотят, - это ваше постоянное сочувствие и поддержка. Они создают одну драму за другой и так до бесконечности. У них никогда не срабатывает «фиксация» и «спасение», а вы в свою очередь больше заботитесь о том, что с ними происходит, чем они сами.

10. Токсичные люди истощаются. Столкновение с ними делает вас эмоционально уничтоженными. Практически, вы теряете время, которое могли потратить на свою семью или бизнес. Вы становитесь разочарованными, чем-то неудовлетворенными, даже в некоторой степени злыми. Не позволяйте себе до такой степени истощаться, ведь все равно вы ничего не получите взамен. Первое, с чем столкнетесь – вы почувствуете этих людей. Второе – вы даже ощутите на себе все их тяжелое положение. Однако, как только заметите, что каждое взаимодействие заряжено отрицательно, у вас появятся силы ограничить контакт с ними или, возможно, даже сократить связи. Помните, что ваше время и энергия необходимы вам для собственной жизни. Не тратьте его попусту, не будьте чрезмерно готовы поделиться им, поскольку токсичные люди по умолчанию эгоистичны. У них за спиной строго дозированная лесть, которая скрывается за маской дозированного добродушия. За приятельским общением создается видимость непринужденного. Таким образом у токсичного человека есть отличная возможность периодически появиться, исчезнуть и возвратиться в вашу жизнь.

11. Будьте осторожны. Особенно опасайтесь нарциссических токсичных людей. Их характерный почерк – это полный контроль над ситуацией, в том числе и вас. Они от вас требуют пристального внимания, пытаясь убедить, что вам тоже нужно присоединиться к их лагерю. По своему образу мышления они знают многое лучше вас. Они во всем правы; а вы далеко нет. Вы обязаны делать то, что они говорят. Этот токсичный человек не думает о вторжении в ваше пространство. Он попытается изолировать вас от тех, с кем вы близки.

Это общий обзор характеристик токсичного человека. С ним всегда сложные отношения, поэтому далеко нелегко иметь дело с токсичными людьми. Обязательно нужно быть осведомленным об их предыдущих взаимодействиях. Очень сложные семейные отношения, поскольку не так просто закрыть дверь и попрощаться. В том случае, если вы все-таки плохо себя чувствуете в результате токсичных отношений с другим человеком, пришло время приостановиться и оценить проблему. Вряд ли такой человек измениться, а вот вы можете. Взвесьте профи (если они есть) и примите решение ограничить себя от этого человека, прекратив с ним отношения. В общем, не оглядывайтесь назад.

Наши знания максимально помогут вам справиться с конфликтной ситуацией за участием токсичных людей. Практически, познакомив Вас с психологией их мышления, мы мотивируем Вас к успеху, предоставляя вам еще одну возможность посмотреть на себя со стороны. Да, и еще – не пытайтесь изменить токсичного человека. Напрасно время потратите. Да и сил может не хватить. Все, на что вы способны – это изменить самого себя. Удачи вам!

Текст: Т. Сокот



