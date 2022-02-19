Мать Алисы Казьминой ответила на комментарии дочери о желании родственников упечь ее в психиатрическую клинику

В Сети интернет активно начала появляться информация о том, что Алиса Казьмина, бывшая жена футболиста Андрея Аршавина, столкнулась с сильнейшим прессингом своих самых близких – со стороны сына и матери.





«Она абсолютно точно ждала моего окончания. Я была в состоянии, когда уже все. Если бы я не уехала, то в этот день или на следующий мне бы вызвали бригаду. Я вешу 49 килограмм. Она делала это, изучала, как довести до психоза, чтобы положить человека в психиатрическую больницу!», - поделилась Алиса в интервью изданию Starhit.

Ранее Алиса Казьмина признавалась, что достается и от старшего сына, ныне уже подростка:

«Он прекрасный айтишник! Он здорово перелопатил все мои телефоны. Он здорово подключился ко всем моим карточкам!», - призналась Алиса.

Мама Алисы на этот счет думает совершенно иначе. Родительница признается, что проблема между ней и дочерью действительно существует, но не в таких раздутых масштабах.

«Да, конфликт. Но, он односторонний. Инициирован не мной, а Алисой. Ополчилась она не только на меня, но и на сына!», - сказала в интервью изданию «Starhit» мама Алисы.

Родительницы Алисы подтвердила информацию о том, что внук сейчас живет вместе с бабушкой и оба они находятся отдельно от Алисы с дочерями. Также мама подтвердила информацию о том, что лиса всячески избегает маму и некоторый период времени находилась под наблюдением врачей.

Напомним о том, что Алиса заставила заволноваться публику, когда не выходила на связь долгое время. Поэтому удивилась, через что на самом деле приходилось пройти бывшей жене знаменитого футболиста последние несколько месяцев. Теперь же Алису подозревают в обмане, оставляя комментарии:

«Снова все вокруг виноваты», «Попахивает обманом», «Мания преследование…психическое заболевание…»