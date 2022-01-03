Ксения Бородина развелась с супругом еще 3 месяца назад, а разборки между бывшими все еще продолжаются
03.01.2022 13:28 / Шоу-бизнес / Прочли: 299 человек
После развода Курбана Омарова и Ксении Бородиной прошло уже несколько месяцев, а бывший муж все не забудет свою бывшую и на днях обвинил ведущую реалити-шоу «Дом-2» в измене с другом семьи. Согласно мнению Курбана, Ксения ему изменяла с лучшим другом семьи Трофимом Симищенко.
41-летний бизнесмен Курбан Омаров признался своим подписчикам в том, что у него есть видео доказательство измены супруги, но показывать он не торопится так как не желает навредить их общей дочери Теоне.
«Я уже год догадывался, но верил в порядочность и принципы. И думал, с кем угодно, но только не с моей шестеркой!», - негодовал об измене своей бывшей Курбан Омаров.
На счет возможной измены Ксении Бородиной высказался бывший избранник ведущей реалити-шоу «Дом-2», адвокат Михаил Терехин.
«Он тоже дружил с Ксенией, когда я с ней встречался, жал при этом мне руку дружественно. Потом они оба стали встречаться. Курбану прилетел бумеранг. Пусть лучше задумается об этом. В общем, веселая история», - признался в интервью изданию «Starhit» Михаил Терехин.
Адвокат считает, что в этом поступке нет ничего удивительно, женщина просто недополучала внимания и ласки от супруга, вот и решила получить на стороне.
«Думаю, что все взрослые люди изменяют в отношениях, просто конкретно эта история вышла в публичную плоскость. Ксения считает, что таким образом Курбан хочет привлечь к себе внимание. Я вам больше скажу, и Ксения привлекает к себе внимание. Я тоже получается хайпанул», - признался адвокат.
Напомним, что Ксения и Михаил расстались более шести лет назад. Согласно слов Михаила, пара рассталась мирно и спокойно, потому что на тот момент они уже давно ровно друг к другу относились, а Терехин уже искал внимания на стороне.
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