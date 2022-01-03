Ксения Бородина развелась с супругом еще 3 месяца назад, а разборки между бывшими все еще продолжаются

41-летний бизнесмен Курбан Омаров признался своим подписчикам в том, что у него есть видео доказательство измены супруги, но показывать он не торопится так как не желает навредить их общей дочери Теоне.

«Я уже год догадывался, но верил в порядочность и принципы. И думал, с кем угодно, но только не с моей шестеркой!», - негодовал об измене своей бывшей Курбан Омаров.

На счет возможной измены Ксении Бородиной высказался бывший избранник ведущей реалити-шоу «Дом-2», адвокат Михаил Терехин.

«Он тоже дружил с Ксенией, когда я с ней встречался, жал при этом мне руку дружественно. Потом они оба стали встречаться. Курбану прилетел бумеранг. Пусть лучше задумается об этом. В общем, веселая история», - признался в интервью изданию «Starhit» Михаил Терехин.

Адвокат считает, что в этом поступке нет ничего удивительно, женщина просто недополучала внимания и ласки от супруга, вот и решила получить на стороне.

«Думаю, что все взрослые люди изменяют в отношениях, просто конкретно эта история вышла в публичную плоскость. Ксения считает, что таким образом Курбан хочет привлечь к себе внимание. Я вам больше скажу, и Ксения привлекает к себе внимание. Я тоже получается хайпанул», - признался адвокат.

Напомним, что Ксения и Михаил расстались более шести лет назад. Согласно слов Михаила, пара рассталась мирно и спокойно, потому что на тот момент они уже давно ровно друг к другу относились, а Терехин уже искал внимания на стороне.