Елена Бушина не верит в искренность Кати Жужи, которая помирилась с Ксенией Бородиной

Подписчики Елены Бушиной решили спросить ее личное мнение на счет примирение давних подруг, а потом заклятых врагов на целых пять лет?





«Никак не отношусь! Это уже их личное дело. В моей жизни также случались своего рода «come back», и очень даже удачные. Но, это лишь в случае, если люди действительно меняются! Так вот, я надеюсь, что Катя действительно поменялась!», - отреагировала бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Елена Бушина.

Нашлись такие подписчики, которые уверенны, что теперь в черном списке Ксении Бородиной числится именно Елена Бушина. Появились такие предположения после того, как блондинка не приехала на день рождения дочери ведущей популярного реалити-шоу. На это девушка отвечает, что это все выдумки, на просто не смогла присутствовать по причине ухудшившегося здоровья.

Стоит отметить, Елена Бушина и ее семья довольно редко появляются на публике, связано это с тем, что все они тяжело переболели коронавирусом еще в прошлом году.





«Я так уязвима! Я так одинока что ли, не пойму! Позитивного совершенно нет в голове сейчас ничего! Что этот новый вирус делает с людьми, не пойму!», - сетовала еще в прошлом году Елена Бушина.

К тому же, 35-летняя Елена в завершении года еще и умудрилась сломать голову! Весь этот период она проходила на костылях! Теперь она вынуждена проходить длительный период реабилитации, всех необходимых восстановительных процедур.

О том, как сломала ногу Елена Бушина рассказывала так:

«Выходила из машины, подходила к дому, поскользнулась и упала! Дошла вроде было все нормально, а к утру была уже такая адская боль, что даже дышать было тяжело. Мы сразу помчались в больницу! Вот такая невеселая история!»

В конце января Елена Бушина поделилась снимком в социальной сети Instagram вместе с Ксенией Бородиной:

«Главное – боевой дух нашей женской силы! А вместе мы банда!», - подписала она драгоценный снимок с подругой.