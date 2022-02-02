Елена Бушина не верит в искренность Кати Жужи, которая помирилась с Ксенией Бородиной
02.02.2022 20:40 / Шоу-бизнес / Прочли: 643 человек
Целых пять лет длился разлад и недопонимание звезд реалити-шоу «Дом-2» Ксении Бородиной и Кати Жужи. Лишь после рождественских праздников девушки решили встретиться и поговорить по душам, разобраться в ситуации и закрыть давний спор навсегда. Многие друзья и поклонники были в восторге от этой новости, но среди звездных друзей нашлись и те, которые не верят в изменение в лучшую сторону Кати Жужи.
Подписчики Елены Бушиной решили спросить ее личное мнение на счет примирение давних подруг, а потом заклятых врагов на целых пять лет?
«Никак не отношусь! Это уже их личное дело. В моей жизни также случались своего рода «come back», и очень даже удачные. Но, это лишь в случае, если люди действительно меняются! Так вот, я надеюсь, что Катя действительно поменялась!», - отреагировала бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Елена Бушина.
Нашлись такие подписчики, которые уверенны, что теперь в черном списке Ксении Бородиной числится именно Елена Бушина. Появились такие предположения после того, как блондинка не приехала на день рождения дочери ведущей популярного реалити-шоу. На это девушка отвечает, что это все выдумки, на просто не смогла присутствовать по причине ухудшившегося здоровья.
Стоит отметить, Елена Бушина и ее семья довольно редко появляются на публике, связано это с тем, что все они тяжело переболели коронавирусом еще в прошлом году.
«Я так уязвима! Я так одинока что ли, не пойму! Позитивного совершенно нет в голове сейчас ничего! Что этот новый вирус делает с людьми, не пойму!», - сетовала еще в прошлом году Елена Бушина.
К тому же, 35-летняя Елена в завершении года еще и умудрилась сломать голову! Весь этот период она проходила на костылях! Теперь она вынуждена проходить длительный период реабилитации, всех необходимых восстановительных процедур.
О том, как сломала ногу Елена Бушина рассказывала так:
«Выходила из машины, подходила к дому, поскользнулась и упала! Дошла вроде было все нормально, а к утру была уже такая адская боль, что даже дышать было тяжело. Мы сразу помчались в больницу! Вот такая невеселая история!»
В конце января Елена Бушина поделилась снимком в социальной сети Instagram вместе с Ксенией Бородиной:
«Главное – боевой дух нашей женской силы! А вместе мы банда!», - подписала она драгоценный снимок с подругой.
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