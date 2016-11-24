В Токио впервые за 140 лет в ноябре лежит снег
Жители японской столицы радуются первому снегу, а местные власти переживают, как очистить город от необычных осадков. Начавшегося в четверг утром снегопада не было в Токио уже 54 года! Поэтому не удивительно, что на дорогах возникли осложнения, коммунальные сотрудники не справляются с уборкой.
Снег не тает сразу, а образует снежный покров. А сформирование снежного покрова в ноябре в Токио фиксировалось последний раз в 1875 году. Кроме столицы страны, снег пошел и в других городах, в частности в Йокогаме, Кофу, Маэбаси и Мито.
Как сообщило главное метеорологическое агентство Японии, к утру пятницы в Токио может насыпать снега толщиной до двух сантиметров. Если прогнозы сбудутся, то это будет большая угроза для транспортной ситуации в городе.
Текст: Е. Скобелева