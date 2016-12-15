В планах России запустить микроспутник, чтобы изучить высотные молнии
15.12.2016 10:58 / Наука / Прочли: 96 человек
Несколько слов об научном аппарате "Чибис-АИ". Он представляет собой проект Российской академии наук. Его функциональное предназначение - исследовать природу высотных молний в атмосфере и ионосфере Земли.
Что касается запуска научного микроспутника "Чибис-АИ" для изучения высотных молний (спрайты, эльфы и джеты), его отложили до 2019 года. Сообщение этого характера представлено в годовом отчете научной деятельности Института космических исследований РАН.
Текст сообщения документа носит следующий характер: - "согласно утвержденным планам, запуск микроспутника планируется на 2019 год с грузового корабля "Прогресс".
Ранее в СМИ была информация о том, что запуск этого аппарата возможен в 2016-2017 годах.
Однако, в отчете сказано, что в 2016 году завершилось эскизное проектирование нового микроспутника. За его основу взят успешный опыт микроспутника "Чибис-М" в предыдущих годах - 2012-2014 годах.
Несколько слов об основной задаче нового аппарата. Он необходим для того, чтобы исследовать природу высотных молний в атмосфере и ионосфере Земли. Это может быть исследование эльфов (красных вспышек в ионосфере, диаметр которых в пределах до 400 км), джетов (это синие молнии, которые похожи на узкий конус в нижней части ионосферы) и спрайты (редкий вид молний красного или синего цвета, который возникает при грозе и чаще всего они появляются группами).
Характеристика "Чибиса-М", первого микроспутника серии малых аппаратов, следующая. Созданием аппарата занимается РАН на базе универсальной микроспутниковой платформы "Чибис". На его борту впервые собиралась аппаратура, которая предназначена для влияния гроз на состояние ионосферы и изучения высотных атмосферных грозовых разрядов в широком диапазоне электромагнитного излучения.
Текст: Т. Сокот
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Источник: LadyVenus.ru
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