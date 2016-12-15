В планах России запустить микроспутник, чтобы изучить высотные молнии

Что касается запуска научного микроспутника "Чибис-АИ" для изучения высотных молний (спрайты, эльфы и джеты), его отложили до 2019 года. Сообщение этого характера представлено в годовом отчете научной деятельности Института космических исследований РАН.







Текст сообщения документа носит следующий характер: - "согласно утвержденным планам, запуск микроспутника планируется на 2019 год с грузового корабля "Прогресс".





Ранее в СМИ была информация о том, что запуск этого аппарата возможен в 2016-2017 годах.





Однако, в отчете сказано, что в 2016 году завершилось эскизное проектирование нового микроспутника. За его основу взят успешный опыт микроспутника "Чибис-М" в предыдущих годах - 2012-2014 годах.





Несколько слов об основной задаче нового аппарата. Он необходим для того, чтобы исследовать природу высотных молний в атмосфере и ионосфере Земли. Это может быть исследование эльфов (красных вспышек в ионосфере, диаметр которых в пределах до 400 км), джетов (это синие молнии, которые похожи на узкий конус в нижней части ионосферы) и спрайты (редкий вид молний красного или синего цвета, который возникает при грозе и чаще всего они появляются группами).





Характеристика "Чибиса-М", первого микроспутника серии малых аппаратов, следующая. Созданием аппарата занимается РАН на базе универсальной микроспутниковой платформы "Чибис". На его борту впервые собиралась аппаратура, которая предназначена для влияния гроз на состояние ионосферы и изучения высотных атмосферных грозовых разрядов в широком диапазоне электромагнитного излучения.





Текст: Т. Сокот



