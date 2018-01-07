С понедельника Сеул и Пхеньян планируют провести переговоры на высшем уровне

Скорее всего они достояться на следующей неделе, информируют общественность представители министерства объединения РК.



Это предложение приняла северокорейская сторона. Она не прочь обсудить ряд проблем на рабочем уровне уже в следующий вторник. Характер обсуждения следующий - бмен документами, информирует общественность представитель внешнеполитического ведомства.

Главные вопросы повестки - двусторонние отношения, в том числе сотрудничество в ходе підготовки к предстоящей зимней Олимпиаде.

Текст: Т. Сокот



