Происшествие у побережья Китая: грузовое судно потерпело крушение

У побережья Китая произошло следующее происшествие: крушение потерпело грузовое судно. Трагедия произошла в 40 морских милях от берега, ближе на восток от города Вэйхай, Восточный Китай. Именно здесь затонуло грузовое судно, которое двигалось в городской округ Яньтай из южнокорейского Пусана под флагом острова-государства Ниуэ. Это грузовое судно приписано к острову-государству Ниуэ (Океания).



Согласно обнародованным предварительным данным, сильный ветер и качка спровоцировали смещение грузового контейнера на палубе. Дальше судно перевернулось.





Известно, что команда судна состояла из граждан Мьянмы. Всего на борту корабля на момент происшествия находились десять членов экипажа. Спасти удалось семь моряков. Одного из членов экипажа госпитализировали. Другим, которые выжили, ничего не угрожает. До сих пор пропавшими без вести числятся трое человек.





Обратим внимание, что ппоисково-спасательная операция в районе ЧП продолжается.





Текст: Т. Сокот



