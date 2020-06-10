О росте украинской экономики: он замедлился до 3,3%

Эти оценки приводятся в "Обзоре экономической активности 2019". Он был обнародованном ранее на сайте Минэкономики во вторник.



В документе было сказано, что "По результатам года экономическая активность сохранялась на достаточно высоком уровне — темпы роста ВВП оценен в 3,3%, что почти совпадает с показателем 2018 года. В то же время, изменились драйверы этого роста".

Парламент страны одобрил бюджет на текущий год с дефицитом 2,09% ВВП. Инфляция на уровне 5,5%. Что касается роста экономики, то он ожидается, составит 3,7%.

Текст: Т. Сокот



