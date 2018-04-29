В Удмуртии в результате ДТП погибли люди - 4 человека

В результате случившегося скончались 4 человека – водитель и его пассажиры. В числе госпитализированных еще два человека.



Эта трагедия случилась в городе Сарапуле.

Предварительная версия такова, что водитель превысил скорость. Он, к сожалению, не справился с управлением и съехал с дороги. Дальше он перевернулся.

Текст: Т. Сокот



