В результате ДТП в Югре число пострадавших увеличилось до 34 человек

В СМИ о происшествии представлена следующая информация:_ "пострадали 34 человека, из которых 27 - дети, погибших - 12 человек".







В настоящий момент "в окружной больнице находятся 19 человек (из них 14 детей), три человека - на амбулаторном лечении".





Несколько слов об аварии. Она произошла в воскресенье на 926-м км трассы Ханты-Мансийск - Тюмень. Между собой столкнулись грузовик, два легковых автомобиля и рейсовый автобус, который следовал из Ханты-Мансийска.





Всего в салоне автобуса находились 34 пассажира. Среди них было 27 детей. К сожалению, авария унесла жизни 12 человек. В настоящий момент 19 человек находятся в больнице Ханты-Мансийска.





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Т. Сокот



