В Подмосковье в результате ДТП погибли люди

Сегодня в Егорьевском районе Подмосковья между собой столкнулись грузовик и легковой автомобиль. Это оказалась серьезная авария, в которой погибли две женщины. К сожалению, травмирована оказалась еще одна. Таково сообщение пресс-службы областной полиции.







Текст ее сообщения носит следующий характер: - "на 78-м км Егорьевского шоссе автомобиль марки Suzuki выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком. В аварии погибли две пассажирки легковушки, а также тяжелые травмы получила ее водитель".





На место происшествия выехали сотрудники ДПС. Они сейчас заняты тем, что устанавливают причину случившегося.





Текст:

Т. Сокот



