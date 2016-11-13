В Подмосковье женщина-сторож сгорела в своей будке вместе с детьми
В Мытищинском районе трагически погибли молодая женщина и двое ее детей дошкольного и младшего школьного возраста. Женщина работала сторожем в СНТ "Мытищинский ветеран". Наверное, ей не было с кем оставлять детей, поэтому брать брала детвору с собой на смены.
В воскресенье примерно в 4 часа утра в правоохранительные органы поступила информация об обнаружении трех тел в полностью сгоревшей сторожке в поселке Строитель. Как информируют из ГСУ СКР по Московской области, по данному факту организована доследственная проверка.
По предварительным данным, в загоревшейся сторожке погибли
33-летняя женщина, являющаяся сторожем СНТ, а также ее дети четырех и восьми лет.
Маленький домик до приезда спасателей сгорел, возможно, мать с детьми спала
тогда, когда вспыхнул огонь и быстро распространился по помещению. Причины будут
установлены.
Текст: Е. Скобелева