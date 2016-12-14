Офисная мебель: изучаем тонкости выбора
14.12.2016 13:55 / Экономика / Прочли: 109 человек
Стандартный набор мебели для офиса – это шкаф, стол, тумба, стул или кресло. Данный комплект может быть поменьше – стул и стол, на котором стоит компьютер. О ключевых аспектах выбора базовых офисных атрибутов мы и поведаем в этой статье.
Основа основ офисной жизни – стол и стул. Основная задача стола – обеспечить вместительность большого количества бумаг. Чем просторнее стол, тем легче поддерживать на нем порядок. Высота столешницы должна находиться не ниже уровня солнечного сплетения человека. Хотя многие модели современных столов регулируются по высоте. Свои личные вещи и документы сотрудники также могут хранить в тумбе. Тумбы бывают стационарными и мобильными. Кроме того, следует помнить, что для кабинетов руководства фирмы мебель не только выполняет свои прямые функциональные обязанности, но еще и выполняет статусную функцию, по этому к ее выбору подходить следует особо тщательно. Примеры отличной мебели, выполненной из цельного массива дерева, можно найти на http://mebelrusi.ru/.
Что касается кресел, то тут тоже есть несколько нюансов. Их сиденье не должно быть чересчур маленьким. Спинка кресла должна корректироваться по наклону, а сиденье – по высоте. Присутствие валика для поясницы только плюс. Ни в коем случае не нужно пытаться компенсировать избыточную или недостаточную высоту стола опусканием или поднятием кресла. Пользы от этого не будет, а вот искаженная осанка гарантирована.
Офисное кресло должно быть подвижным и устойчивым одновременно. Эта цель достигается благодаря его размещению на стандартной пятилучевой крестовине с крутящимися колесиками. Особое внимание нужно уделить обивке кресла и проследить, чтобы она была сделана из «дышащей ткани».
Кроме вышеизложенных, существует еще несколько требований к офисной мебели.
Экологичность
Идеальным вариантом станет мебель, сделанная из настоящей древесины или МДФ.
Грязеотталкивающие свойства
Целесообразно, если дизайн офиса оформлен в светлых расцветках.
Компактность
Крайне важно чтобы мебель подходила под размеры офиса. К примеру, кресла или диван в строгом классическом стиле лучше впишутся в кабинет лондонского аристократа, чем в простой офис, занимающийся, веб-разработками.
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Источник: LadyVenus.ru
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