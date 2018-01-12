Изменилась цена нефти WTI: она превысила $64 за баррель

Что касается фьючерсов на февраль 2018 года на лёгкую нефть марки WTI , цена на них на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) существенно изменилась – она выросла на 0,61%, составив таким образом 63,96 долларов за бочку.



Так, стоимость «чёрного золота» WTI уже была 64,03 доллара. Она побила отметку в 64 доллара впервые с 9 декабря 2014 года.

Торги на Лондонской бирже ICE Futures тоже показали хороший результат. Так, фьючерсы на нефть марки Brent, учитывая поставку в марте, поднялись на 0,39%, составив таким образом 69,47 доллара за баррель.





Текст: Т. Сокот



