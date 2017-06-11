Скончался актер, который первым воплотил Бэтмена на большом экране

В воскресенье, 11 июня, на 89-м году жизни отошел в мир иной американский актер Адам Вест, который первым исполнил роль Бэтмена в сериале с аналогичным названием. Воплощение на экране этого героя принесло харизматичному и обаятельному Весту известность и любовь зрителя.

Как сообщил представитель усопшего артиста, вест умер после непродолжительной борьбы с тяжелой болезнью – лейкемией.

Свои сочувствия родным покойного уже выразил его коллега по съемочной площадке, актер Берт Уорд, сыгравший в «Бэтмене» Робина. В 60-х годах минувшего столетия Вест и Уорд благодаря супергеройскому сериалу по мотивам комиксов были сверхпопулярны.

«Из-за потери Адама, одного из моих самых близких друзей, я опустошен, – сказал журналистам Берт Уорд. – У нас с ним была особенная дружба на протяжении 50 лет. Наши семьи испытывают глубокое уважение и любовь друг к другу». Напарник Веста по культовому многосерийному фильму 60-х сказал, что эта потеря «на всю жизнь», невзирая на возраст его умершего друга, оказалась неожиданной для него. И он до конца собственных дней будет скорбеть о своем товарище.

«Есть несколько прекрасных актеров, которые изображали в фильмах Бэтмена, но в моих глазах был лишь один реальный Бэтмен, и им всегда будет Адам Вест. Он был на самом деле Светлым рыцарем», – отметил друг покойного актера.

Текст: Е. Скобелева