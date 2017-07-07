Под Петербургом потушен пожар: горел склад лакокрасочного завода

Несколько слов о пожаре на складе "Невского лакокрасочного завода" в петербургском пригородном поселке Металлострой. Он к этому времени ликвидирован.







В результате инцидента пострадавшие отсутствуют. Это сообщение с места события.





В СМИ обнародована следующая информация: - "Открытое горение ликвидировано, - сказал работающий на месте представитель пресс-службы ГУ МЧС по Петербургу. - Работают дознаватели, которые определят причину возгорания".





Обратим внимание, что максимальная площадь возгорания достигла 5 тысяч квадратных метров. Пожар локализован. К его тушению привлекались три вертолета. Также выехали еще два пожарных поезда.





Несколько слов о пожаре в ангаре "Невского лакокрасочного завода", промзона под Петербургом. Он вспыхнул вчера вечером. Существовала угроза распространения пламени. Ближе к 17:07 мск ранг пожара повысили до №2. Спустя еще семь минут пламя распространилось до №3.





На место пожара отправилась передвижная химико-радиометрическая лаборатория.





На месте тушения начальник ГУ МЧС по Петербургу Алексей Аникин сообщил, что предельно допустимая концентрация вредных веществ в воздухе находится в пределах нормы.





В МЧС обратили внимание, что на происшествия активно работали приблизительно 200 человек и 42 единицы техники.





Напомним, что компанию ООО "Невский лакокрасочный завод" создавали 2000 году. Согласно обнародованным на официальном сайте компании, завод занимается производством алкидной, алкидно-уретановой эмали и лаками, также производит актисептики, грунтовку, полуфабрикатные лаки.





Компания ООО "Невский лакокрасочный завод" расположена в поселке Металлострой в пределах 22 км от Санкт- Петербурга. Население здесь составляет приблизительно 28 тысяч человек. Клубы дыма в момент максимального горения заметны были даже с иного берега Невы и из городской черты Санкт-Петербурга. Обратим внимание, что на повседневной жизни поселка этот инцидент практически не сказался.





Текст:

Т. Сокот



