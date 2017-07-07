Под Петербургом потушен пожар: горел склад лакокрасочного завода
07.07.2017 14:34 / Происшествия / Прочли: 385 человек
На место происшествия выехали дознаватели. Их задача – определить причину возгорания. Это сообщение принадлежит представителю пресс-службы ГУ МЧС по Петербургу.
Несколько слов о пожаре на складе "Невского лакокрасочного завода" в петербургском пригородном поселке Металлострой. Он к этому времени ликвидирован.
В результате инцидента пострадавшие отсутствуют. Это сообщение с места события.
В СМИ обнародована следующая информация: - "Открытое горение ликвидировано, - сказал работающий на месте представитель пресс-службы ГУ МЧС по Петербургу. - Работают дознаватели, которые определят причину возгорания".
Обратим внимание, что максимальная площадь возгорания достигла 5 тысяч квадратных метров. Пожар локализован. К его тушению привлекались три вертолета. Также выехали еще два пожарных поезда.
Несколько слов о пожаре в ангаре "Невского лакокрасочного завода", промзона под Петербургом. Он вспыхнул вчера вечером. Существовала угроза распространения пламени. Ближе к 17:07 мск ранг пожара повысили до №2. Спустя еще семь минут пламя распространилось до №3.
На место пожара отправилась передвижная химико-радиометрическая лаборатория.
На месте тушения начальник ГУ МЧС по Петербургу Алексей Аникин сообщил, что предельно допустимая концентрация вредных веществ в воздухе находится в пределах нормы.
В МЧС обратили внимание, что на происшествия активно работали приблизительно 200 человек и 42 единицы техники.
Напомним, что компанию ООО "Невский лакокрасочный завод" создавали 2000 году. Согласно обнародованным на официальном сайте компании, завод занимается производством алкидной, алкидно-уретановой эмали и лаками, также производит актисептики, грунтовку, полуфабрикатные лаки.
Компания ООО "Невский лакокрасочный завод" расположена в поселке Металлострой в пределах 22 км от Санкт- Петербурга. Население здесь составляет приблизительно 28 тысяч человек. Клубы дыма в момент максимального горения заметны были даже с иного берега Невы и из городской черты Санкт-Петербурга. Обратим внимание, что на повседневной жизни поселка этот инцидент практически не сказался.
Текст:
Т. Сокот
Комментарии
Материалы сайта могут содержать информацию, не подлежащую просмотру лицам младше 18 лет
Последние новости
Происшествие в египетской столице: в результате нападения погибли двое туристов
15.07.2017 00:52 / ПроисшествияГражданство жертв еще не установлено, предположительно это граждане Украины....
У ракеты "Союз-5" будет разгонный блок от "Морского старта"
15.07.2017 00:44 / В миреФункциональное предназначение разгонных блоков типа ДМ - перевод космических аппаратов с опорной на целевую ок...
ВОЗ зарегистрировала в Йемене 1,7 тыс. случаев смерти от холеры
15.07.2017 00:28 / ОбществоВсемирная организация здравоохранения (ВОЗ) проинформировала общественность о том, что в Йемене от холеры с ап...
На что обратить внимание при покупке дома?
14.07.2017 18:50 / ЭкономикаВыбор дома считается ответственным делом. ...
Бензомаслоотделитель – как очистить воду от нефтепродуктов?
14.07.2017 14:19 / НаукаПри сооружении ливневой системы канализации обращают внимание на подбор бензомаслоотделителя. Бензомаслоотдели...
Холодильные двери - А ты знаеш какие лучшие?
14.07.2017 14:16 / ЭкономикаОт грамотного выбора холодильной двери зависит, как будет сохраняться температурный режим в помещении или скла...
Горело здание института РАН на юго-западе Москвы
14.07.2017 14:04 / ПроисшествияНа юго-западе Москвы произошел очень сильный пожар. Он произошел в здании института РАН. В результате инцидент...
Власти США: оштрафован ExxonMobil
14.07.2017 13:57 / ПроисшествияЭто связано со взрывом на заводе в Луизиане. Дело в том, что некоторые сотрудники объекта не прошли обучение. ...
В чем залог здорового сна ребенка?
14.07.2017 13:54 / ОбществоВ ряду вещей, которые покупают малышу в первую очередь, наиболее популярны кроватка, одежда и игрушки. За рубе...
Крупная авария в Тульской области: погибли пять человек
14.07.2017 12:05 / ПроисшествияСпасателям применяли спецсредства, поскольку необходимо было извлечь тела из машин....
Источник: LadyVenus.ru
Поиск по сайту
Поиск архива
Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Выборы Билайн Дети Оружие Катастрофа Молодеж Строительство Разбой Пенсия Урожай Автомобили Авария Гроза Кризис Экология ЖКХ Россия Политика Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Познавательно Кризис Доллар Москва Безработица Евро Недвижимость Оскар