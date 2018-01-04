Сирийским войскам удалось овладеть стратегическими высотами в провинции Эль-Кунейтра

В общем, в пределах 40 км от Дамаска сирийские войска овладели коридором, который бандформирования использовался с целью перебросить оружие и боевиков в район Западная Гута.



Обратим внимание на то, что этот успех сирийских войск практически поставил крест на самой идее создания «изолированного района» ближе на юго-запад от Дамаска под контролем бандформирований.





Текст: Т. Сокот