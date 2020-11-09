Коронавирус: перевозчики попали под ограничения Дании

Великобритании и которые проезжали через Данию за последние две недели, предупреждают, что им откажут у британской границы.



Это связано с опасениями по поводу нового штамма коронавируса, который распространился от норки к человеку.

Вернувшимся водителям, являющимся гражданами Великобритании, придется самоизолироваться в течение 14 дней вместе со своими семьями.

Сообщается, что еще 156 человек в Великобритании умерли в течение 28 дней после положительного теста на коронавирус.

По данным правительства, общее число погибших в Великобритании составляет 49 044 человека. Количество смертей в Великобритании, и количество ежедневных случаев заболевания - 20 572 за последние 24 часа - знаменуют значительное снижение в предыдущие дни. Во воскресные цифры часто ниже по причине задержки в отчетности по выходным.

Новые правила для перевозчиков, возвращающихся из Дании, вступили в силу в 04:00 по Гринвичу в воскресенье и следуют за запретом на въезд всех неграждан Великобритании в Великобританию из Дании.

Любые граждане Великобритании, которые приехали в Данию, должны изолироваться на 14 дней вместе со своей семьей.

Пассажирским самолетам и судам, перевозящим грузы (а также пассажиров) из Дании, также не будет разрешено заходить в английские порты.

На бортпроводников больше не распространяются правила карантина, которые Ryanair назвал в субботу «странным и необоснованным».

Авиакомпания заявила, что отменила все рейсы в Данию и из нее, пока правила остаются в силе, и призвала Шаппса отменить это решение. Шотландская авиакомпания Loganair сообщила, что приостановила полеты между Шотландией и Данией с 9 по 22 ноября.

Министерство транспорта (DfT) заявило, что последние правила последовали за публикацией «дополнительной информации» от представителей здравоохранения в Дании, где специалисты обнаружили, что приблизительно 200 человек имеют мутации вируса, связанные с норкой, большинство из которых связаны с фермами на Севере. Ютландия.

Запрет на поездки и дополнительные требования будут пересмотрены через неделю.

Отвечая на вопрос об ограничениях Эндрю Марра, министр иностранных дел Доминик Рааб отверг предположение, что они были «драконовскими», настаивая на том, что правительство предприняло «безопасные и ответственные шаги» в свете «новой и развивающейся» науки о мутировавшем штамме вируса.

Он сказал Эндрю Марра: «Я бы не назвал это драконовским принятием меры предосторожности. Что, если и когда мы придумаем вакцину, ее не избежать мутация вируса, который датчане обнаружили через свою норку. численность населения.

«Я думаю, что это здравый смысл, которого общественность ожидает от нас».

Текст: Т. Сокот



