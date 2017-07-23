Аномалия: латиноамериканские страны среди лета накрыл полярный холод с минусовыми температурами и снегом

Жители континента шокированы такой погодой, от переохлаждения, чего в принципе раньше не случалось, умирают люди. Уточним, если в Северном полушарии нашей планеты сейчас лето, то в Южном – зима.



Неделя началась с погодных усложнений. В многих городах материка шли сильные снегопады, что само по себе непривычно для этой части мира: не то сто снегопадов, а и вообще снега тут не видят годами. Холодный циклон движется с юга на север и уже достиг отдельных районов Северной Бразилии, Перу, Парагвая и Уругвая.

Аномальные холода привели к гибели по меньшей мере четырех человек в разных регионах Аргентины. У жертв аномальной для этих широт погоды диагностировали переохлаждение. В Уругвае температурные показатели опустились до отметки минус десять градусов, также здесь в ближайшие дни ожидаются снегопады. Столицу республики Чили Сантьяго в субботу укрыло снегом – толщина снежного покрова в некоторых уголках города достигала невероятных 40 сантиметров. По данным Бюро по чрезвычайным ситуациям (Onemi), снег лежит в 44 районах чилийской столицы.

Текст: Е. Скобелева