Аномалия: латиноамериканские страны среди лета накрыл полярный холод с минусовыми температурами и снегом
В страны Латинской Америки пришли аномальные холода и даже морозы. Среднесуточная дневная температура упала сразу на двадцать (!) градусов.
Жители континента шокированы такой погодой, от переохлаждения, чего в
принципе раньше не случалось, умирают люди. Уточним, если в Северном полушарии
нашей планеты сейчас лето, то в Южном – зима.
Неделя началась с погодных усложнений. В многих городах материка шли сильные снегопады, что само по себе непривычно для этой части мира: не то сто снегопадов, а и вообще снега тут не видят годами. Холодный циклон движется с юга на север и уже достиг отдельных районов Северной Бразилии, Перу, Парагвая и Уругвая.
Аномальные холода привели к гибели по меньшей мере четырех человек в разных регионах Аргентины. У жертв аномальной для этих широт погоды диагностировали переохлаждение. В Уругвае температурные показатели опустились до отметки минус десять градусов, также здесь в ближайшие дни ожидаются снегопады. Столицу республики Чили Сантьяго в субботу укрыло снегом – толщина снежного покрова в некоторых уголках города достигала невероятных 40 сантиметров. По данным Бюро по чрезвычайным ситуациям (Onemi), снег лежит в 44 районах чилийской столицы.
Текст: Е. Скобелева