Проверка машины по ВИН или гос. номеру: покупайте только проверенное авто
12.01.2018 20:57 / Автомобили / Прочли: 292 человек
Не редко покупатели машин попадаются на удочку недобросовестных продавцов. Покупая поддержанное авто, вы всегда можете попасться на обман и жульничество.
Продавцы скрывают нежелательные факты в истории автомобиля при продаже. В современном мире недобросовестные продавцы не смогут скрыть историю автомобиля, ведь с помощью специальных интернет-сервисов раскрываются любые секреты, одним из таких сервисов является Автокод. С помощью сервиса будущий владелец проверит машину перед покупкой и увидит все скрытые факты, которые так пытаются спрятать продавцы. Не редко пользуются такой полезной функцией перекупщики, чтобы проверить чистоту машины в юридическом плане. Некоторые продавцы добросовестно показывают клиентам отчет проверки.
Как проверить авто?
Проверить авто по ВИН просто. Сервис предоставляет пользователям два вида информации:
- Короткий отчет;
- Полный отчет.
Первый вариант используется для быстрой проверки без предварительной оплаты. Введите в поле проверки один из имеющихся номеров - государственный номер ТС или VIN-номер. Номера узнаются так:
- Увидеть непосредственно на авто;
- Узнать в паспорте транспорта;
- Узнать в свидетельстве о регистрации транспортного средства.
После ввода номера, сервис выведет короткий отчет. Каждый пользователь имеет возможность получить полный отчет на электронную почту.
Полная информация об авто
Для того, чтобы получить подробную историю авто, нужно ввести электронный адрес и нажать кнопку «Купить полный отчет». Отчет будет отправлен на почту после оплаты 349 рублей. В полном отчете вы получите такие данные о машине:
- Год выпуска;
- Комплектация;
- Количество владельцев;
- Пробег;
- Залог в банке или его отсутствие и так далее.
Откуда берется информация?
Сервисы получают данные из источников коммерческого и государственного типа. Это такие источники:
- ГИБДД МВД РФ;
- Органов исполнительной власти субъектов РФ;
- Органов судебной власти РФ.
Сайт предоставляет страховые данные. Они берутся из крупных страховых компаний.
Зачем проверять авто?
При покупке поддержанного автомобиля покупатель хочет перестраховаться и заказать полный отчет об истории машины. Это помогает уберечь себя от недобросовестных покупателей. Перепродажа машин также требует проверки на наличие нежелательных фактов. Автостоянки и автосалоны вторичного автомобильного рынка используют проверку по стандарту.
Проверяйте в дороге
Для проверки не обязательно находится дома у персонального компьютера. Достаточно воспользоваться смартфоном с подключением к мобильному интернету или WiFi. Официальное приложение от сайта доступно для скачивания для андроид системы в Google маркете и телефонов компании Apple в Apple Store. Проверка и оплата полного отчета осуществляется непосредственно в приложении.
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Источник: LadyVenus.ru
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