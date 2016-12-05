Два рейсовых автобуса столкнулись в Саратове

Автобус, следовавший по маршруту 18 "Д" под управлением 46-летнего водителя, въехал сзади в автобус маршрута №6. Вечером после столкновения в травмпункт городской больницы обратился пассажир второго автобуса. Молодому человеку оказали необходимую помощь, от госпитализации в стационар он отказался.



По предварительным данным полиции, ДТП произошло по вине водитель второго автобуса, который, приближаясь к транспортному средству впереди, не соблюдал дистанцию. Рейсовые автобусы получили незначительные повреждения. В инциденте разбирается полиция.