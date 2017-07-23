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Американская актриса Шарлиз Терон впервые публично упомянула о том, что ее отец был застрелен ее собственной матерью

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Американская актриса Шарлиз Терон впервые публично упомянула о том, что ее отец был застрелен ее собственной матерью

23.07.2017 13:13 / Происшествия / Прочли: 304 человек

Звезда Голливуда впервые упомянула на людях личную трагедию: как ее мать убила отца.

Жизнь американской актрисы Шарлиз Терон условной линией разделена на два этапа: до и после перенесенной ею трагедии. Шарлиз через всю жизнь пронесет воспоминание о страшном дне, когда ее мама в целях самозащиты застрелила ее отца. Звезда «Адвоката дьявола» и «Жены астронавта» никогда раньше не комментировала эту мрачную страницу своей жизни, но спустя 26 лет после этого ужасного события все нашла в себе силы говорить об этом открыто. Терон, которой сейчас 41 год, решилась затронуть больную для себя тему во время шоу Говарда Стерна.

Произошло это, когда Шарлиз (кстати, это имя девочка получила в честь папы – Шарля Терона) было 15 лет и ее семья жила в Южной Африке. В тот злополучный вечер ее отец, владелец строительной компании, в очередной раз пришел домой в стельку пьяным и угрожал застрелить жену Гертруду и дочь. Матери будущей актрисы не оставалось выхода, кроме как первой выстрелить в мужа, чтобы спастись самой и спасти своего ребенка. Впоследствии действия женщины оправдали. А сама Терон все эти годы утверждала, что ее отец погиб в дорожно-транспортном происшествии.  

«Я просто делала вид, что ничего этого не было. Я никому не рассказывала, не хотела никому рассказывать. Каждый раз, когда кто-нибудь спрашивал у меня об отце, я говорила, что мой папа погиб в автокатастрофе. Кто хотел бы рассказывать эту историю? Никто не хотел бы», – рассказала актриса, фильм «Атомная блондинка» с которой в главной роли скоро выйдет на широкие экраны.

Шарлиз добавила, что не хотела бы, чтобы люди, узнав правду о ее семье, жалели ее. «Я не хочу чувствовать себя жертвой. Я много лет с этим боролась, прошла терапию», – поделилась со зрителями артистка.

С ее слов, Терон обратилась за помощью к психотерапевту ближе к своему тридцатилетию. Специалист помог ей смириться со смертью отца, но не с его социальной болезнью – алкоголизмом, оставившим болезненную рану в душе актрисы.  То, что ее отец был алкоголиком, которого спиртное делало жестоким, оставило на Шарлиз отпечаток.

«Полагаю, на мою взрослую жизнь повлияло то, что мое детство… у меня была жизнь ребенка, живущего в одном доме с алкоголиком и просыпающегося каждое утро в неведении, чего ожидать от нового дня. Не знающего, что его сегодня ожидает. Я не знала, каким будет мой день, потому что это зависело от другого человека, от того, напьется он или нет…» – поделилась болезненными воспоминаниями Шарлиз Терон.

Что же касается матери, то актриса очень благодарна маме за ту поддержку, которую она оказывала своей дочери все эти годы. «У меня просто невероятная мама, – говорит звезда. – Она самый большой вдохновитель в моей жизни. У нее простая философия: «Да, это ужасно. Подтверждаю. Но сейчас ты должна определиться: идешь ли ты на дно или собираешься продержаться на плаву?»

Напомним, о том, что отец Шарлиз Терон был убит ее собственной матерью, журналисты выведали в 2011 году. Вплоть до сегодняшнего дня актриса не комментировала этой ситуации.

Текст: Е. Скобелева 

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Источник: LadyVenus.ru
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