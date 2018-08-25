Сеймособытие у берегов Камчатки: случилось землетрясение, магнитуда которого составила 4,5

Что касается эпицентра подземных толчков магнитудой 4,5, он расположился в пределах пятидесяти километров от села Крутоберегово, Усть-Камчатский район.



В краевом главке МЧС сообщили о том, что в населенных пунктах Камчатского края это сейсмособытие не было ощутимо.

Спасатели сообщили следующее: "Пострадавших и разрушений в результате землетрясения нет. Угроза цунами не объявлялась".

Текст: Т. Сокот



