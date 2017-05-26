Кейт Миддлтон поразила художественным талантом на свадьбе сестры

Между тем в сети появляется все больше деталей с мероприятия. Так, стало известно, что герцогиня Кейт вдоль основных подарков сделала своей сестре еще одну приятную неожиданность.

Именно Кейт выступила автором роскошных приглашений и нарисовала на них церковь св. Марка, где происходило венчание Пиппы и Джеймса.

Об этом на церемонии сообщил герцогини Джеймс: "Мне хотелось бы отметить невероятный талант своей сестры Кейт, которая сделала рисунок для приглашений".

Текст: Е. Скобелева



