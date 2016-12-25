В Грузии на уровне Конституционного суда запретили арестовывать за курение марихуаны





Теперь тот, кто приобретает и хранит для собственного потребления до 70 граммов наркотической "травы" преступником в Грузии считаться не будет. Именно 70 граммов признаны не выходящей за рамки закона дозой.





Как посчитали грузинские судьи, хранение такого незначительного объема канабиса не указывает на цель его сбыта, а следовательно, лишать человека свободы за это представляется недопустимым. Таким образом в Грузии фактически декриминализировали "травку" и легализировали ее употребление.





Текст: Е. Скобелева