Путин не отрицает, что армия США самая укомплектованная в мире, но российскую считает мощнее





Глава РФ отметил, что такая реакция со стороны американского Госдепа ему непонятна и он ею крайне удивлен. А на возражение Вашингтона о том, что самой сильной армией являются войска США, Путин ответил, что с "этим никто и не спорил". "Ракет, подлодок и авианосцев у США больше, мы не спорим. Мы просто говорим, что мы сильнее любого агрессора. И это так", — сказал он. И добавил, что российские войска в силу своего географического расположения, накопленной за последние годы мощи, модернизации военной техники и зрелости российского гражданского общества способны дать отпор любому агрессору, который осмелится ступить на российскую землю.





Текст: Е. Скобелева