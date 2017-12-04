Китайская ракета "Чанчжэн-2" смогла вывела на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли

Китай, используя ракету-носителя "Чанчжэн-2-ди" смог успешно вывести на расчетную орбиту спутник дистанционного зондирования Земли.







Несколько слов о запуске ракеты-носителя "Чанчжэн-2-ди". Он состоялся с космодрома Цзюцюань, пустыня Гоби, что в провинции Ганьсу, северо-запад Китая.

Что касается спутника, его планируют использовать для "исследования наземных ресурсов".





Обратим внимание, что этот старт оказался 257-м запуском ракет-носителей серии "Чанчжэн".





Текст: Т. Сокот



