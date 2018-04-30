ЧП в Туве: обрушилась шахта
30.04.2018 10:54 / Происшествия / Прочли: 1037 человек
Случившееся прокомментировали в районной Единой дежурно-диспетчерской службе, сообщив о том, что под завалами остался один человек.
Это обрушение случилось в шахте "УК Межегейуголь", Тандинский район Республики Тува. Информация этого характера принадлежит пресс-службе регионального ГУ МЧС.
В сообщении сказано, что "в 11:07 (местного времени) 30 апреля в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение по факту обрушения в шахте ООО "УК Межегейуголь" в Тандинском районе".
На месте обрушения активно работает 21 человек. В их числе 15 сотрудников МЧС.
Представители Единой дежурно-диспетчерской службы проинформировали общественность о том, что под завалами остался один человек.
Несколько слов о шахте "УК Межегейуголь".Она принадлежит компании "Евраз". Этот комплекс находится на Межегейском месторождении, центральная часть Республики Тува. Что касается площади Межегейского месторождения, она составила 48 кв. км. Обратим внимание, что у "Евраз" есть лицензия на разработку двух участков Улуг-Хемского угольного бассейна Тувы.
Текст: Т. Сокот
Комментарии
Материалы сайта могут содержать информацию, не подлежащую просмотру лицам младше 18 лет
Последние новости
Инцидент в аэропорту столицы Гондураса: разбился самолет с гражданами США
25.05.2018 22:51 / ПроисшествияВ результате происшествия есть пострадавшие - не менее пяти человек. Что касается жертв, их нет. ...
Как отогнать плохие мысли
25.05.2018 19:34 / ОбществоПозитивное мышление подобно занятиям спортом. Оно требует тренировки. Только сила воли и постоянная практика п...
Подходящие цвета для кухни
25.05.2018 19:24 / В миреОпытные дизайнеры утверждают, что бывают неудачные комбинации, а не плохие цвета. Поэтому при комбинировании р...
В результате взрыва пиротехники в Испании погибли люди - четыре человека
25.05.2018 19:20 / ПроисшествияВ числе пострадавших оказалось как минимум семеро несовершеннолетних. ...
Как заработать на Binomo
25.05.2018 17:40 / ФинансыЛучшая стратегия для новичков на Биномо – выбирать наиболее простые в использовании рыночные тактики и использ...
Обзор самой интересной группы Чемпионата Мира по футболу в России
25.05.2018 17:33 / СпортВ группе Н на Чемпионате Мира по футболу сойдутся Польша, Колумбия, Сенегал и Япония. Но наибольшие шансы, воп...
В Окленде экстренно приземлился самолет Boeing 737 компании Qantas
25.05.2018 16:54 / ПроисшествияВ общем, это была экстренная посадка. ...
ДТП в штате Висконсин: в школьный автобус врезался грузовик
25.05.2018 16:47 / ПроисшествияВ результате инцидента пострадали 20 человек...
В Афганистане силовикам удалось освободить 15 человек из тюрьмы талибов
25.05.2018 16:30 / ПроисшествияОбнародовано заявление пресс-секретаря губернатора афганской провинции Гильменда Омара Звака. Он сообщил, что ...
Аренда автовышки в Москве
24.05.2018 23:57 / АвтомобилиПроведение работы на высоте не обойдется без автовышки. Главный атрибут конструкции - люлька с рабочей площа...
Источник: LadyVenus.ru
Поиск по сайту
Поиск архива
Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Выборы Билайн Дети Оружие Катастрофа Молодеж Строительство Разбой Пенсия Урожай Автомобили Авария Гроза Кризис Экология ЖКХ Россия Политика Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Познавательно Кризис Доллар Москва Безработица Евро Недвижимость Оскар