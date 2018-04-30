ЧП в Туве: обрушилась шахта

Это обрушение случилось в шахте "УК Межегейуголь", Тандинский район Республики Тува. Информация этого характера принадлежит пресс-службе регионального ГУ МЧС.







В сообщении сказано, что "в 11:07 (местного времени) 30 апреля в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение по факту обрушения в шахте ООО "УК Межегейуголь" в Тандинском районе".





На месте обрушения активно работает 21 человек. В их числе 15 сотрудников МЧС.





Представители Единой дежурно-диспетчерской службы проинформировали общественность о том, что под завалами остался один человек.





Несколько слов о шахте "УК Межегейуголь".Она принадлежит компании "Евраз". Этот комплекс находится на Межегейском месторождении, центральная часть Республики Тува. Что касается площади Межегейского месторождения, она составила 48 кв. км. Обратим внимание, что у "Евраз" есть лицензия на разработку двух участков Улуг-Хемского угольного бассейна Тувы.





Текст: Т. Сокот







