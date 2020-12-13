В планах Китая ближе к 2030 году сократить выбросы углекислого газа





Китайский лидер проинформировал общественность о том, что Пекин вносит важный вклад в реализацию Парижского соглашения. Да и КНР максимально приветствует все более существенный вклад иных государств в борьбу с климатическими изменениями.

Си Цзиньпин сказал, что «К 2030 году динамика выбросов CO2 в расчете на единицу ВВП в КНР сократится более чем на 65% по сравнению с показателем 2005 года».

Он считает, что спустя 10 лет доля потребления энергии от первичных неископаемых источников в Китае достигнет 25%.

Напомним, что ранее председатель КНР обсудил с канцлером ФРГ Ангелой Меркель по телефону совместные усилия стран, которые касаются борьбы с изменением климата.

Текст: Т. Сокот



