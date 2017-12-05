Сирийскими ПВО сбиты три израильские ракеты

Их цель была - позиции сирийской армии, которые находятся в пригороде Дамаска, а именно, иранская военная база.





В СМИ по этому поводу обнародована следующая информация: - "ПВО Сирии уничтожили три из шести ракет, выпущенных Израилем по Исследовательскому центру в пригороде Дамаска".





Кстати, комментарии представителей израильской армии отсутствуют. Известно только, что второго декабря сирийские ПВО смогли отразить ракетный удар Израиля, который касался одного из военных объектов рядом с Дамаском.





Позже было заявление премьер-министра Израиля Биньямин Нетаньяху, который так и не прокомментировал саму атаку, но сделал заявление, что Тель-Авив способен нанести удар по Сирии в том случае, если на ее территории будут находиться иранские военные базы. В свою очередь израильский премьер неоднократно повторял, что ни в коем случае не допустит присутствия иранских сил в Сирии. Напомним, что большинство знает Нетаньяху как главного в мире противника иранской атомной сделки.

Текст: Т. Сокот