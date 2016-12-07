Роскачество: каждая третья бутылка шампанского в РФ – подделка

Всего специалисты изучили 57 торговых марок по цене от 150 и до 6 тысяч рублей, изготовленных в России, Франции, Абхазии, Испании, Грузии, Италии.

Углекислый газ в шампанском должен образовываться в процессе брожения виноградного сока. Законодательство РФ не запрещает искусственно вводить углекислый газ. Такую фальсификацию обнаружили в семи марках шампанского.

В одном образце объем этилового спирта был ниже заявленного, в другом – превышение консерванта диоксида серы (E-220). Один образец нарушил ГОСТ по добавлению искусственных сахаров. Еще семь марок игристых вин были произведены из виноматериала несоответствующего качества.

По результатам Роскачества, не прошли проверку игристые вина под марками Brillante, "Крымское", "Винтрест-7", "Венецианская маска", "Винтаж", "Сандильяно Десерт Гранд Кюве", "Мадам Помпадур", "Ореанда", "Ставропольское", "Государственная торговая марка", "Ростовское золотое" и некоторые другие. А остальные образцы соответствовали по показателям качества игристых вин.

Текст: Е. Скобелева