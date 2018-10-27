Майкл Д. Хиггинс переизбран президентом Ирландии – за ним числится 55,8% голосов

Окончательные результаты были объявлены в Дублинском замке сегодня вечером.



Независимый кандидат Питер Кейси занял второе место - за ним 342,727 голосов. Он набрал более 23% голосов на национальном уровне и немного идет впереди избирательной компании по сравнению с остальными четырьмя кандидатами.

Хиггинс после официального переизбрания в президенты выступил. В своей речи он обратил внимание общественности на тот момент, что открываются четкие возможности выбора в отношении того, что будет характеризовать Ирландию в будущем.

Еще он зада следующий вопрос: "будет ли это приверженность интеграции и общему миру или отступление к страданиям индивидуализма?” – время покажет.

Текст: Т. Сокот



