Западные государства возмущены обвинением Беларуси в угоне самолета





Западные страны выразили возмущение по поводу принудительного изменения направления движения самолета, в котором находился белорусский активист, на внутреннем рейсе ЕС в воскресенье.

Лидеры ЕС должны обсудить свой ответ на то, что руководство союза назвало «угоном самолета», а госдепартамент США - «шокирующим актом».

Беларусь вынудила самолет, направлявшийся в Литву, приземлиться в Минске, заявив, что самолет угрожает заложить бомбу.

Был задержан белорусский журналист и активист Роман Протасевич.

26-летний парень находился на борту самолета Ryanair, который летел из Афин. Самолет должен был приземлиться в Вильнюсе, но все еще находился в воздушном пространстве Беларуси, когда белорусские власти захватили истребитель и направили его в столицу страны.

Государственные СМИ в Беларуси заявили, что президент Александр Лукашенко лично отдал приказ о переезде после предупреждения о взрыве бомбы, которое оказалось ложным. Самолет приземлился в Вильнюсе более чем через шесть часов после запланированного прибытия.

После победы на спорных выборах в августе прошлого года 66-летний Лукашенко, правивший страной с 1994 года, подавил голоса несогласных. Многие деятели оппозиции арестованы, кто-то просто бежал.

Сам инцидент вызвал резкое осуждение во всем Европейском Союзе, страны призвали немедленно освободить Протасевича и провести полное расследование.

Президент Литвы Гитанас Науседа призвал ЕС ввести новые экономические санкции в отношении Беларуси на встрече лидеров профсоюзов в понедельник. Он сказал, что такие шаги «могут оказать большее влияние на поведение белорусского режима».



