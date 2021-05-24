Западные государства возмущены обвинением Беларуси в угоне самолета
24.05.2021 09:16 / Криминал / Прочли: 322 человек
Пассажиры в самолете рассказали о том, что произошло после того, как его перенаправили в Минск.
Западные страны выразили возмущение по поводу принудительного изменения направления движения самолета, в котором находился белорусский активист, на внутреннем рейсе ЕС в воскресенье.
Лидеры ЕС должны обсудить свой ответ на то, что руководство союза назвало «угоном самолета», а госдепартамент США - «шокирующим актом».
Беларусь вынудила самолет, направлявшийся в Литву, приземлиться в Минске, заявив, что самолет угрожает заложить бомбу.
Был задержан белорусский журналист и активист Роман Протасевич.
26-летний парень находился на борту самолета Ryanair, который летел из Афин. Самолет должен был приземлиться в Вильнюсе, но все еще находился в воздушном пространстве Беларуси, когда белорусские власти захватили истребитель и направили его в столицу страны.
Государственные СМИ в Беларуси заявили, что президент Александр Лукашенко лично отдал приказ о переезде после предупреждения о взрыве бомбы, которое оказалось ложным. Самолет приземлился в Вильнюсе более чем через шесть часов после запланированного прибытия.
После победы на спорных выборах в августе прошлого года 66-летний Лукашенко, правивший страной с 1994 года, подавил голоса несогласных. Многие деятели оппозиции арестованы, кто-то просто бежал.
Сам инцидент вызвал резкое осуждение во всем Европейском Союзе, страны призвали немедленно освободить Протасевича и провести полное расследование.
Президент Литвы Гитанас Науседа призвал ЕС ввести новые экономические санкции в отношении Беларуси на встрече лидеров профсоюзов в понедельник. Он сказал, что такие шаги «могут оказать большее влияние на поведение белорусского режима».
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