Суда застрявшего во льдах на Чукотке каравана скорее всего там останутся на всю зиму
23.01.2017 11:55 / В мире / Прочли: 231 человек
Ледоколы заняты разведкой, чтобы определить возможности вывода сухогрузов через зону тяжелого льда.
Суда из каравана, который не в состоянии сейчас покинуть Чаунскую губу на Чукотке, останутся здесь на зимовку. Дело в том, что выход из порта Певек в Восточно-Сибирское море преградил пояс так называемых тяжелых льдов. Это сообщение принадлежит управлению МЧС России по Чукотскому округу.
Текст сообщения носит следующий характер: - "активно прорабатывается вопрос возможности принятия решения о постановке судов на зимовку. Ситуация не является чрезвычайной. Зимний отстой является положительной практикой по предупреждению происшествий, связанных со сложной ледовой обстановкой".
К этому времени принято решение о том, что в том случае если улучшиться ледовая обстановка, и настанет момент, когда ледоколы "Адмирал Макаров" и "Капитан Драницын" найдут оптимальный путь движения, то до тех пор сухогрузы "Иоганн Махмасталь" и "Синегорск" будут оставаться в порту города Певек.
В МЧС сообщили, что "ледоколы сейчас продолжают ледовую разведку для определения возможности вывода сухогрузов через зону тяжелого льда, преградившего путь судам на выходе из Чаунской губы в Восточно-Сибирское море. Основная цель - найти проход в перемычке тяжёлого льда, через который было бы возможно обеспечить вывод судов для их последующей проводки на восток (в Берингово море)".
Напомним, что караван из двух сухогрузов "Росморпорта" "Иоганн Махмасталь" и "Синегорск" сопровождают ледоколы "Капитан Драницын" и "Адмирал Макаров". Однако, он так и не смог покинуть городской округ Певек на Чукотке. Причина – сложная ледовоая бстановка, которая составила 10 баллов по десятибалльной шкале.
Что касается толщины льда в районе Восточно-Сибирского моря у мыса Шелахского, она выше 1 метра. Суда прибыли в Певек из Архангельска. Они двигались по Северному морскому пути. В начале января ими были доставлены в арктический регион строительные материалы, которые необходимы для возведения пирса плавучей атомной электростанции (ПАТЭС) "Академик Ломоносов".
Текст:
Т. Сокот
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Источник: LadyVenus.ru
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