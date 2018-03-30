Самые популярные композиции цветов в корзинах для подарков на весенние праздники

В начале первого месяца сезона прекрасный женский пол принимает поздравления и подарки от мужчин, а во втором месяце люди красят яйца и пекут куличи в честь Светлого Христового Воскресения. Светлые весенние праздники каждому хочется провести по-особенному, дабы оставить про эти дни лучшие воспоминания. Подарки друзьям, родным и коллегам поднимут им настроение и сделают праздник запоминающимся.





Но какой подарок не станет банальной вежливостью, а произведет приятное впечатление на получателя? Сеть цветочных мастерских Bukedo предлагает заказать композицию из живых цветов в корзине с доставкой по Москве. На официальном сайте компании https://bukedo.ru есть ассортимент доступных композиций. Фильтры в боковом меню отсортируют варианты в каталоге по выбранным критериям. Обратите внимание на популярные композиции, которые отличаются особым изыском и оригинальностью.



Корзина с кустовой хризантемой





Яркое буйство красок кустовой хризантемы скрасят весенний день. Их холодный горьковатый аромат вызывает приятное ощущение праздника. Нежно-желтые, коралловые и белые цветы укладываются в светлую корзинку опытными и креативными мастерами, чтобы клиенты могли порадовать своих близких, друзей или знакомых.





Каждый букет подвержен настройке на сайте, поэтому корзина с цветами будет особенной. Клиент выбирает количество цветов в композиции. Для ее создания используются такие материалы:





Хризантема кустовая (желтый);



Хризантема кустовая (белый);



Хризантема кустовая (коралловый);



Корзина;



Пиафлор.







«Нежный ангел»





Композиция «Нежный ангел» из пастельных цветов станет отличным подарком для прекрасного женского пола. Для ее создания мастера используют белоснежные эустомы и пышные кустовые розы пастельных оттенков.





Корзина с герберами





Герберы – это яркие цветы родом из Южной Африки, за что получили прозвище «африканские ромашки». В сочетании с кустовыми хризантемами и свежим рускусом, композиция становится особенно весенней. Если ваши родные и близкие до сих пор не почувствовали приход весны, тогда композиция в корзине настроит на теплые дни и хорошее настроение.





Корзина с альстромериями





Нередко альстромерии путают с лилиями, хотя к ним они не имеют никакого отношения. Это нежный цветок теплых раскрасок украшает композицию в сочетании с хризантемами и рускусом. Мастера компании Bukedo сделают сюрприз получателю без звонка предоставив ему букет из свежих и пахнущих цветов в милой корзинке.





