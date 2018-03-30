Самые популярные композиции цветов в корзинах для подарков на весенние праздники
30.03.2018 12:48 / Общество / Прочли: 339 человек
Весна уже заглядывает в окно теплыми лучами солнца, а погода начинает улучшаться.
В начале первого месяца сезона прекрасный женский пол принимает поздравления и подарки от мужчин, а во втором месяце люди красят яйца и пекут куличи в честь Светлого Христового Воскресения. Светлые весенние праздники каждому хочется провести по-особенному, дабы оставить про эти дни лучшие воспоминания. Подарки друзьям, родным и коллегам поднимут им настроение и сделают праздник запоминающимся.
Но какой подарок не станет банальной вежливостью, а произведет приятное впечатление на получателя? Сеть цветочных мастерских Bukedo предлагает заказать композицию из живых цветов в корзине с доставкой по Москве. На официальном сайте компании https://bukedo.ru есть ассортимент доступных композиций. Фильтры в боковом меню отсортируют варианты в каталоге по выбранным критериям. Обратите внимание на популярные композиции, которые отличаются особым изыском и оригинальностью.
Корзина с кустовой хризантемой
Яркое буйство красок кустовой хризантемы скрасят весенний день. Их холодный горьковатый аромат вызывает приятное ощущение праздника. Нежно-желтые, коралловые и белые цветы укладываются в светлую корзинку опытными и креативными мастерами, чтобы клиенты могли порадовать своих близких, друзей или знакомых.
Каждый букет подвержен настройке на сайте, поэтому корзина с цветами будет особенной. Клиент выбирает количество цветов в композиции. Для ее создания используются такие материалы:
- Хризантема кустовая (желтый);
- Хризантема кустовая (белый);
- Хризантема кустовая (коралловый);
- Корзина;
- Пиафлор.
«Нежный ангел»
Композиция «Нежный ангел» из пастельных цветов станет отличным подарком для прекрасного женского пола. Для ее создания мастера используют белоснежные эустомы и пышные кустовые розы пастельных оттенков.
Корзина с герберами
Герберы – это яркие цветы родом из Южной Африки, за что получили прозвище «африканские ромашки». В сочетании с кустовыми хризантемами и свежим рускусом, композиция становится особенно весенней. Если ваши родные и близкие до сих пор не почувствовали приход весны, тогда композиция в корзине настроит на теплые дни и хорошее настроение.
Корзина с альстромериями
Нередко альстромерии путают с лилиями, хотя к ним они не имеют никакого отношения. Это нежный цветок теплых раскрасок украшает композицию в сочетании с хризантемами и рускусом. Мастера компании Bukedo сделают сюрприз получателю без звонка предоставив ему букет из свежих и пахнущих цветов в милой корзинке.
Комментарии
Материалы сайта могут содержать информацию, не подлежащую просмотру лицам младше 18 лет
Последние новости
ООН: специалисты зафиксировали в марте рост мировых цен на продовольствие
06.04.2018 10:32 / ЭкономикаРечь идет об удорожании молочной продукции и зерновых. Этот момент подтолкнул вверх индекс цен на продовольств...
Инцидент в омском аэропорту: по причине повреждения самолета задержан рейс в Москву
06.04.2018 09:21 / ПроисшествияОбнародовано сообщение Западно-Сибирской транспортной прокуратуры. В нем сказано, что в омском аэропорту выяви...
В японском МИД должно появиться подразделение по КНДР
06.04.2018 09:17 / В миреБлиже к лету этого года в Министерстве иностранных дел Японии должно появиться одно новое подразделение. Его з...
Крупный пожар в Стамбуле: горела больница
06.04.2018 09:06 / ПроисшествияВ Стамбуле, район Газиосманпаша, случился очень крупный пожар – горело многоэтажное здание больницы....
Финляндия дала разрешение, чтобы строить "Северный поток-2"
05.04.2018 19:15 / В миреОбратим внимание на тот факт, что Финляндия дала разрешение на строительство газопровода, название которого "С...
Происшествие в Ставропольском крае: упал вертолет Ми-2
05.04.2018 19:12 / ПроисшествияВ результате случившегося у пилота ожоги. ...
США должны выделить $87 млн на гумпомощь Йемену
05.04.2018 14:39 / В миреВ планах США направить дополнительные $87 млн на гуманитарную помощь. Она предназначена для жителей Йемена....
В планах Китая создать несколько портов свободной торговли
05.04.2018 14:35 / Происшествия8 апреля председатель КНР Си Цзиньпин, принимая участие в открытии экономического форума в Боао, объявит, что ...
Экстракт побегов брокколи может заменить токсические препараты метформина при сахарном диабете второго типа
04.04.2018 16:14 / НаукаСульфорафан обнаружен для контроля уровня сахара в крови. Представители американской ассоциации информир...
NASA: грузовой корабль Dragon вполне успешно пристыковался к МКС
04.04.2018 16:03 / В миреРечь идет о космическом грузовом корабле Dragon, который сегодня вполне успешно пристыковался к Международной ...
Источник: LadyVenus.ru
Поиск по сайту
Поиск архива
Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Выборы Билайн Дети Оружие Катастрофа Молодеж Строительство Разбой Пенсия Урожай Автомобили Авария Гроза Кризис Экология ЖКХ Россия Политика Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Познавательно Кризис Доллар Москва Безработица Евро Недвижимость Оскар