Роспотребнадзор закрыл столичное кафе «Му-Му» после отравления детей

Приостановлена деятельность кафе «Му-Му», расположенного на Нахимовском проспекте. Все собранные материалы переданы в Черемушкинский районный суд. Также проверяющие выявили нарушения в заведении данной сети на проспекте Мира. Руководство привлекли к административной ответственности.

У двоих сотрудников кафе в Малом Гнездниковском переулке выявили норовирус - инфекционное заболевание с симптомами отравления. Персонал также был привлечен к ответственности. Также по решению суда на 90 суток закрыта столовая при отеле на Мосфильмовской улице, где проживали дети, приехавшие из Калининграда.

Напомним, в ночь на 3 декабря в Смоленске прямо с поезда госпитализировали 16 школьников в возрасте от 11 до 17 лет. Они в составе группы из 79 человек возвращались с экскурсии в Москве. У заболевших детей выявили признаки острой кишечной инфекции.

Текст: Е. Скобелева