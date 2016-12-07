Роспотребнадзор закрыл столичное кафе «Му-Му» после отравления детей
В Москве закрыли одно из кафе сети «Му-Му» после того, как на экскурсии в столице отравились школьники из Калининграда. Как сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, в связи с выявленными нарушениями проведены проверки по всем адресам, где питались дети в Москве, и приняты необходимые меры.
Приостановлена деятельность кафе «Му-Му», расположенного на Нахимовском проспекте. Все собранные материалы переданы в Черемушкинский районный суд. Также проверяющие выявили нарушения в заведении данной сети на проспекте Мира. Руководство привлекли к административной ответственности.
У двоих сотрудников кафе в Малом Гнездниковском переулке
выявили норовирус - инфекционное
заболевание с симптомами отравления. Персонал также был привлечен к
ответственности. Также по решению суда на 90 суток закрыта столовая при отеле
на Мосфильмовской улице, где проживали дети, приехавшие из Калининграда.
Напомним, в ночь на 3 декабря в Смоленске прямо с поезда госпитализировали
16 школьников в возрасте от 11 до 17 лет. Они в составе группы из 79 человек возвращались
с экскурсии в Москве. У заболевших детей выявили признаки острой кишечной
инфекции.
Текст: Е. Скобелева