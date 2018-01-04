В результате пожара в Нью-Йорке пострадали 23 человека

Возгорание произошло в мебельном магазине, после чего огонь распространился на квартиры.







По меньшей мере в результате пожара, который вспыхнул на днях в одном из домов в нью-йоркском районе Бронкс, пострадали 16 человек. Четверо пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии.





В числе пострадавших дети - девять детей.





Несколько слов о самом возгорании. Этот пожар вспыхнул приблизительно в 05:30 (13:30 мск) в магазине мебели, что расположен на первом этаже четырехэтажного жилого дома, информирует общественность представители управления пожарной охраны Нью-Йорка.





С огнем активно боролись приблизительно 200 пожарных.





Обратим внимание на то, что за последнюю неделю это уже второй сильный пожар в Нью- Йорке. Так, в минувший четверг по причине пожара, который вспыхнул в пятиэтажном жилом доме в Бронксе, в числе погибших оказалось 12 человек, а спасти из охваченного огнем здания удалось тоже 12 человек.





Мэр Нью- Йорка Билл де Блазио так охарактеризовал трагедию – это самый крупный по числу жертв пожар в Бронксе на протяжении последних 25 лет.





Специалисты считают, что пожар случился по причине того, что малолетний ребенок, которого оставили без присмотра, неосторожно обращался с кухонной плитой.





Текст: Т. Сокот



