В уральской школе-интернате 24 ребенка отравились запеканкой

Прокуратурой Ханты-Мансийского автономного округа – Югры инициирована проверка по факту массового отравления детей. По данным департамента общественных и внешних связей ХМАО, пострадали 24 воспитанника школы-интерната для детей коренных малочисленных народов Севера. Пятеро несовершеннолетних доставили в Лянторскую городскую больницу, в случае остальных обошлось без госпитализации. По предварительной версии, причиной отравления стала запеканка, которой поужинали интернатовцы.

В пятницу, 16 декабря, в одиннадцатом часу по московскому времени должно было состояться заседание комиссии во главе с заместителем губернатора, на которой власти должны были рассмотреть причины массового отравления учеников школы-интерната и первые итоги проверок.

Текст: Е. Скобелева