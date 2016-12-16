В уральской школе-интернате 24 ребенка отравились запеканкой
В Ханты-Мансийском автономном округе — Югры массово отравились дети. Характерные симптомы отравления наблюдались у 24 воспитанников местной школы-интерната, пятерых несовершеннолетних с интоксикацией госпитализировали.
Прокуратурой Ханты-Мансийского автономного округа – Югры инициирована проверка по факту массового отравления детей. По данным департамента общественных и внешних связей ХМАО, пострадали 24 воспитанника школы-интерната для детей коренных малочисленных народов Севера. Пятеро несовершеннолетних доставили в Лянторскую городскую больницу, в случае остальных обошлось без госпитализации. По предварительной версии, причиной отравления стала запеканка, которой поужинали интернатовцы.
В пятницу, 16 декабря, в одиннадцатом часу по московскому времени должно было состояться заседание комиссии во главе с заместителем губернатора, на которой власти должны были рассмотреть причины массового отравления учеников школы-интерната и первые итоги проверок.
Текст: Е. Скобелева