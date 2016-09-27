В столице простились с погибшими пожарными

Простится с погибшими сотрудниками МЧС и провести их в последний путь пришли сотни граждан. Среди них и глава Министерства по чрезвычайным ситуациям Владимир Пучков. Министр в своем слове на церемонии назвал постигшую страну утрату невосполнимой, а пожарных, пожертвовавших собственными жизнями, – «героями нашего времени».



Напомним, 22 сентября в складских помещениях, расположенных на Амурской улице, случился крупный пожар. Несколько пожарных бригад боролось с бушующей огненной стихией 14 часов подряд. Восемь пожарных в этот трагический день погибли, а именно: Алексей Акимов, Александр Коренцов, Александр Юрчиков, Николай Голубев, Павел Андрюшкин, Павел Макарочкин, Роман Георгиев, Сергей Синелобов.

Текст: Е. Скобелева